Dortmunds Intendant Stampa wechselt nach Baden-Baden

Stampa folgt auf Andreas Mölich-Zebhauser, der das Haus in Baden-Baden seit 1998 leitet und zum Ende der Saison 2018/2019 in den Ruhestand geht. Der aus dem westfälischen Emsdetten stammende Musikmanager Stampa war vor seinem Wechsel nach Dortmund Geschäftsführer der Laeiszhalle, der früheren Musikhalle Hamburg. Als städtischer Beauftragter war Stampa in Hamburg zuvor verantwortlich für große Kulturprojekte wie etwa das “Brahmsjahr 1997”.

Die Leitung des damals noch jungen Konzerthauses Dortmund übernahm er im Jahr 2005. Er entwickelte dort Formate wie “Popabo” und “Exklusivkünstler”, unter anderem auch um ein junges Publikum für die Klassik zu gewinnen.

Das Festspielhaus Baden-Baden gibt es seit 1998, es wird von einer privaten Kulturstiftung mit derzeit mehr als zwei Dutzend Stiftern getragen.

(APA/dpa)