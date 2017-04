Dortmund nach 3:2 in München im Finale des DFB-Pokals

Dortmund siegte im ewig jungen Klassiker - © APA (AFP)

Ousmane Dembele hat Borussia Dortmund ins Finale des DFB-Pokals geschossen. Frankreichs Jungstar erzielte beim packenden 3:2 gegen den FC Bayern München am Mittwochabend den entscheidenden Treffer, nachdem er bereits den Ausgleich durch Pierre-Emerick Aubameyang mustergültig vorbereitet hatte. Im Endspiel am 27. Mai in Berlin trifft Dortmund auf Eintracht Frankfurt.