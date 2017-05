Dortmund gewann Duell um Platz drei gegen Hoffenheim

BVB nun auf Platz zwei - © APA (AFP)

Im Kampf um die direkte Champions-League-Teilnahme in der kommenden Saison hat Borussia Dortmund einen wichtigen Sieg gefeiert. Die Westfalen setzten sich am Samstag in der deutschen Fußball-Bundesliga gegen den direkten Konkurrenten Hoffenheim mit 2:1 durch und überholten den Club aus dem Kraichgau in der Tabelle. Bayern München besiegte Darmstadt 1:0.