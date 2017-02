Dortmund bremste Leipziger Höhenflug mit 1:0-Heimsieg

Die "Bullen" liegen nach der Niederlage vier Punkte hinter den Bayern - © APA (AFP)

RB Leipzig hat es in der deutschen Fußball-Bundesliga verpasst, Boden auf Tabellenführer Bayern München gutzumachen. Die “Bullen” verloren am Samstagabend mit Stefan Ilsanker bei Vizemeister Borussia Dortmund mit 0:1 und liegen nun vier Punkte hinter den Bayern, die sich von Schalke 1:1 trennten. Den entscheidenden Treffer besorgte Pierre-Emerick Aubameyang in der 35. Minute.