Dortmund blieb nach 2:0 gegen Hertha an Ligaspitze

Der BVB blieb zum 39. Mal nacheinander zuhause unbesiegt - © APA (dpa)

Borussia Dortmund bleibt in der deutschen Bundesliga auch unter Neo-Trainer Peter Bosz eine Heimmacht. Der 2:0-Erfolg gegen Hertha BSC am Samstagabend bedeutete bereits das 39. Meisterschaftsspiel nacheinander, in dem der BVB zuhause unbesiegt blieb. Mit dem Erfolg verteidigten die Dortmunder zudem die Tabellenführung erfolgreich und wehrten auch den Angriff des FC Bayern (2:0 in Bremen) ab.