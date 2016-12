Dortmund beendete Jahr mit enttäuschendem 1:1 gegen Augsburg

Nichts wurde es aus dem erhofften Sieg für Dortmund - © APA (AFP)

Borussia Dortmund hat im Kampf um die Champions-League-Plätze einen weiteren Rückschlag erlitten. Obwohl das Team von Trainer Thomas Tuchel am Dienstag beim 1:1 gegen den FC Augsburg zum 29. Mal in Serie vor heimischer Kulisse unbesiegt blieb, überwog nach dem letzten Auftritt in diesem Jahr der Frust.