Dornbirns U-20-Team erstmals Schweizer Meister

Die U20-Junioren vom RHC Dornbirn verwerten drei Runden vor Saisonende gleich das erste Matchballspiel gegen Verfolger Uttigen mit 8:3 und sicherten sich frühzeitig den ersten Schweizer Meistertitel der Vereinsgeschichte.

Die Jungs um Coach Dominique Kaul wollten zu Hause unbedingt den Sack zuschnüren und starteten auch mit diesem Siegeswillen ins Spiel. Die Gäste begannen im Block und suchten ihr Glück anfangs im Konterspiel, doch auf diese Taktik hat Trainerfuchs Kaul seine Jungs bereits eingestellt und hatte die passende Antwort parat. Die Hausherren überrollten die Aaretaler in den Startminuten regelrecht und erspielten sich bis zur Pause eine komfortable 5:0 Führung. Der etwas mehr offensiv eingesetzte Hagspiel überzeugte dabei mit vier Treffern nahezu im Alleingang aber auch hinten standen die Dornbirner makellos. Nach Seitenwechsel hatten Hagspiel & Co einen Hänger und kassierten innerhalb neun Minuten drei Tore, erholten sich dann aber wieder in der Schlussphase und spielten den erträumten Sieg souverän nach Hause.

Coach Dominique Kaul war nach dem Schlusspfiff sichtlich erleichtert: „Meine Jungs haben die Vorgaben super umgesetzt und nun haben wir es endlich geschafft. Jetzt wollen wir in den letzten beiden Spielen – auswärts in Vordemwald und Zuhause gegen Biasca – den Rekord aufstellen und alle Partien gewinnen. 20 Siege en suite gab es noch in keiner Saison.“ Gratulation an das gesamte Team für die überragende Leistung, nach dem 3. Rang der letzten Saison stehen die Dornbirner heuer verdient ganz oben und sind Schweizer U20-Meister 2018!