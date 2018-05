Dornbirns größtes Lauf-Fest sorgte wieder für zahlreiche Höhepunkte

Über 1100 Läufer waren beim diesjährigen Dornbirner Stadtlauf am Start.

Dornbirn. Punkt 16.00 Uhr fiel vergangenen Freitag der Startschuss zum 20. Dornbirner Sparkasse Stadtlauf für die jüngsten Teilnehmer. Die U8-Mädchen machten den Auftakt und bewiesen gleich zum Anfang, wie „laufstark Dornbirn“ ist. Wie jedes Jahr bot das Kultrennen rührende Szenen. So fielen sich Luisa Kowarc und Pauline Kowarc von der VS Haselstauden im Zielgelände in die Arme. Die 1a-Schülerinnen waren 2018 zum zweiten Mal dabei und liefen gleich unter die Top Ten, Mitschülerin Lea Walser krönte sich in ihrer Altersklasse sogar zur Siegerin. Ausnahmezustand also bei der VS Haselstauden und ausgiebige Gratulationen von Mitschülern, stolzen Eltern und den Lehrpersonen. Ebenfalls mit einer großen Abordnung war heuer auch die VS Mittelfeld am Start. Mit 72 Kindern stellte die Hatler Schule wieder eine große Schar an begeisterten Läufern. Für das hellblau.POWERTEAM ist der Dornbirner Stadtlauf ja praktisch das Heimrennen und so war es auch selbstverständlich, dass man von den Vorarlberger Laufvereinen am meisten Teilnehmer ins Rennen schickte und durch hervorragende Leistungen glänzte. So sicherte sich Denise Neufert Platz 1 im Hauptlauf bei den Damen.