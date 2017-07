Dornbirns Baseball-Talente sind gefragt

Dornbirn. In den kommenden Wochen werden Joachim Frick, Michael Jäger und Marcel Theiner die rotweiß-roten Farben bei diversen Europa Meisterschaften vertreten.

Joachim Frick und Michael Jäger sind Teil des Senior Teams welches beim Europa Meisterschafts- Qualifier in Belgrad, vom 24.-29.7.2017 versuchen wird, sich für die Europa Meisterschaft 2019 in Deutschland zu qualifizieren. Eigentlich war geplant die Europa-Meisterschaft wie üblich im Zwei-Jahres-Rhythmus kommendes Jahr auszurichten, doch die Aufnahme von Baseball in das Olympische Programm erforderte eine Verschiebung um ein Jahr um die EM auch als Qualifikationsturnier für Olympia herzunehmen.

Routinier und eine Premiere

Joachim Frick ist schon fast ein Urgestein im Österreichischen Nationalteam und kann auf eine lange Karriere im Dress von Team Austria zurückblicken. Für Michael Jäger ist es allerdings das erste Turnier mit dem Seniors Nationalteam. Jäger war Teil zahlreicher Nachwuchsnationalteams und nahm vergangenen Herbst bereits an der U23-Weltmeisterschaft in Mexiko teil.

Jäger wird aber nicht nur mit den „großen Jungs“ zusammenspielen, sondern zusätzlich vom 7.-13.8.2017 an der U23-Europameisterschaft, welche in Brünn (Tschechien), Trnava (Slowakei) und Wels (Oberösterreich) ausgetragen wird, teilnehmen. Ebenfalls Teil des Teams wird Marcel Theiner sein. Für das erst 18 Jahre alte Talent der Indians ist es die erste Einberufung ins U23-Nationalteam.

Vor der Teilnahme an der U23-Europa Meisterschaft wird Marcel Theiner zudem an der U18-EM vom 10.-15.7.2017 in Varazdin (Kroatien) teilnehmen.

Indians ließen Vikings keine Chance

Ebenfalls Grund zum Jubeln hatten die Indians vergangenes Wochenende. Als Favorit fuhren die Dornbirner nach Kufstein zu den Vikings und wurden ihrer Favoritenrolle auch gerecht. Die Vikings konnten in keinem der beiden Spiele auch nur einen einzigen Run erzielen und verloren mit 6-0 und 10-0.

Die Indians bleiben durch diese beiden Siege weiterhin an den Hard Bulls dran und sind weiterhin gut im Rennen um den zweiten Tabellenplatz nach dem Grunddurchgang. Am kommenden Samstag stehen zwei Spiele auswärts bei den Wiener Neustadt Diving Ducks an.