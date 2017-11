Dornbirner Weihnachtsmarkt startete mit Illuminierung

Am Sonntag wurde der 18,5 Meter hohe Christbaum in der Dornbirner Innenstadt illuminiert. Bürgermeisterin Andrea Kaufmann eröffnete den Christkindlmarkt. Ab dem 1. Dezember können Marktbesucher täglich einen Gutschein gewinnen.

Den Christbaum stellte heuer Familie Aberer aus der Feldgasse in Dornbirn zur Verfügung. Die Forstabteilung der Stadt Dornbirn fällte den Baum am 16. November und stellte ihn am Dornbirner Marktplatz auf. Die Tanne wurde vor rund 30 Jahren von Reinelde und Siegfried Aberer gepflanzt und ist 18,5 Meter hoch, wovon ca. 1,5 Meter im Boden verankert sind.

Weihnachtsstimmung bis 23. Dezember

Der Dornbirner Christkindlemarkt hat bis zum Samstag, 23. Dezember, geöffnet. Heuer gab es zahlreiche Umgestaltungen und Erweiterungen: ein drei Meter großer Adventskranz beim Brunnen, eine Vergrößerung der Ölz-Meisterbäcker-Backstube, eine Bastelstube Sparefroh für Kinder und der Kunsthandwerkerpark beim Stadtmuseum als neue Fläche.

Gewinnspiel

Ab dem 1. Dezember gibt es in Dornbirn den ganzen Advent etwas zu gewinnen. Verlost wird täglich ein EUR 50,- inside Dornbirn Gutschein unter den an diesem Tag abgegebenen Gewinnspielkärtchen. Der Höhepunkt des Dornbirner Adventkalenders findet am Freitag, 15. Dezember bei der langen Einkaufsnacht fürs Christkind statt.

Wie kann man gewinnen?

Ab 1. Dezember erhalten alle Kunden beim Einkauf in einem inside-Geschäft ein Gewinnspielkärtchen. Dieses Kärtchen muss ausgefüllt beim Dornbirner Christkindlemarkt in den Postkasten fürs Christkind beim Schlittschuhverleih geworfen werden. Aus den eingeworfenen Kärtchen wird täglich ein Gewinner ermittelt und per Mail oder telefonisch informiert. Das Postfach wird täglich um 21 Uhr geleert.

Zusatzgewinn am 15. Dezember

Am 15. Dezember findet in der Dornbirner Innenstadt die lange Einkaufsnacht fürs Christkind statt. Zahlreiche Geschäfte öffnen Ihre Weihnachtspforten bis 21.30 Uhr. Wer an diesem Tag bei einem der Geschäfte einkauft, kann gegen Abgabe des Kärtchens zwischen 18.30 und 22 Uhr am Glücksrad beim Schlittschuhverleih drehen. Hier werden zahlreiche Sofortgewinne verlost und das Gewinnspielkärtchen landet ebenfalls im Lostopf für den Dornbirner Adventskalender.