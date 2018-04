Dornbirner SV verlor Spitzenspiel und Yusuf Yildirim

Doppelte Enttäuschung beim Dornbirner SV nach der 1:3-Niederlage in Bregenz. Spieler Yusuf Yildirim musste mit einer schweren Verletzung ins Spital gebracht werden.

Trotz guter Leistung und einer 0:1 Führung musste der Dornbirner SV die Heimreise aus dem Casinostadion in Bregenz mit leeren Händen antreten – Torschütze für DSV Julian Birgfellner. Aber viel mehr schmerzt die schwere Verletzung von Yusuf Yildirim. Der DSV-Stürmer wurde im Strafraum schwer gefoult, musste minutenlang auf dem Spielfeld behandelt werden und wurde mit der Rettung ins Spital gebracht. Bei diesem groben Foul hat sich Yusuf Yildirim einen Seitenbandriss im Knie sowie einen Bändereinriss im Sprunggelenk zugezogen. Eine mögliche Meniskusverletzung wird in einem MRT noch abgeklärt. Mit Yusuf wird den Haselstaudern ein sehr wichtiger Leistungsträger längere Zeit nicht zur Verfügung stehen.

Bregenz SW traf am 28. April in der 22. Runde der Vorarlberg-Liga zuhause auf DSV. In einem torreichen Spiel vor ca. 300 Zuschauern gelang Bregenz SW ein 3:1 (0:1) Sieg.