Dornbirner Sextett bei der MTB Jugend-EM

An den ersten beiden Tagen mussten die Sportler ein kurzes Team-Zeitfahren (Team Time Trial) und einen Staffelbewerb (Team Relay) bestreiten. Gestartet wurde in Dreierteams mit jeweils mindestens einem Mädchen. Von Tag drei bis fünf wurden die Einzelbewerbe abgehalten: MTB Combined (Kombination Technik und XCO), XC-XLarge (Marathon) und Cross Country (XCO). Für die Gesamtwertung werden diese drei Ergebnisse plus die Platzierung beim Team Relay addiert.

Kilian Feurstein durfte aufgrund seiner bisherigen sportlichen Saisonleistungen für das Nationalteam „Austria 2“ starten. Er konnte mit seinem Team im Team Relay gleich den tollen 10. Rang erzielen. In den anschließenden Bewerben brachte er mit enormem Kampfgeist und Nervenstärke konstant gute Leistungen. Somit war er in der Gesamtwertung als 19.er der drittbeste Österreicher. In der abschließenden Teamwertung wurde er mit seinem Team sogar sensationell 5.-bestes Team!

Die weiteren Starter hatten im international sehr hohen Niveau ebenfalls eine harte Woche, zeigten aber stets beherzten Einsatz und Freude am MTB-Sport.

Die Ergebnisse im Überblick:

Team Relay MTB Combined XC-XL XCO Overall U15m (ges. 121) Kilian Feurstein 10. 16. 29. 24. 19. Timo Fischer 28. 92. 78. 80. 80. U15w (ges. 65) Ramona Hämmerle 47. 35. 53. 48. 46. U17m (ges. 154) Julian Hinder 70. 132. 146. 128. 132. Sven Hämmerle 52. 118. 135. 147. 151. U17w (ges. 80) Desere Harangozo 70. 65. 67. 63. 64.

Gratulation zu diesen tollen Leistungen!

Ergebnisse und Infos: www.bike09.at