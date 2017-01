Dornbirner Fußball-Oldies verteidigen Pokal

Dornbirn. Spannung und toller Hallenfußball gab es kürzlich wieder beim 19. Internationalen und 10. Fritz-Raifreider-Gedächtnisturnier in der Dornbirner Messehalle. 14 Mannschaften aus der Schweiz, Deutschland und Vorarlberg beteiligten sich auch heuer am besten besetzten Altherrenturnier im Ländle. Schon in der Vorrunde wurde dem Publikum starker Hallenfußball und einige Überraschungen geboten. So mancher Favorit musste frühzeitig das Turnier beenden.

Die Finalrunde sorgte schließlich bei den begeisterten Zuschauern für ausreichend Nervenkitzel – denn gleich sieben der 15 Finalrundenspiele gingen ins Penaltyschiessen. Dass es die „Altherren“ auf dem Spielfeld immer noch „drauf haben“, bewiesen 130 Tore, schöne Spielzüge und technisch versierter Fußball ohne die gefürchteten Bandenchecks. Ein Favorit wurde seiner Rolle aber auch 2017 gerecht – der Gastgeber, der FC Dornbirn und Titelverteidiger konnte seinen Turniersieg wiederholen und den begehrten Wanderpokal der Stadt Dornbirn erneut gewinnen. Die Rothosen blieben als einziges Team das ganze Turnier ungeschlagen und erzielten dabei die meisten Tore.

Tolle Organisation

Für Ordnung auf dem Spielfeld sorgten auch 2107 Klaus Schwärzler und Thomas Wohlgenannt, die als souveräne Spielleiter fungierten und dafür viel Lob von den Organisatoren erhielten. Diesen wiederum wurde von den teilnehmenden Mannschaften ein großes Lob ausgesprochen: „Das Turnier war super organisiert und das Niveau einfach toll, sodass sich bereits alle schon auf das große Jubiläumsturnier 2018 freuen“, so das einstimmige Resümee der Mannschaften.

Endstand 10. Fritz Rafreider Gedächtnisturnier 2017:

1. FC Dornbirn A 13 Punkte 21:11 Tore

2. FC Augsburg 11 Punkte 11:7 Tore

3. FC Dornbirn B 8 Punkte 19:12 Tore

4. FC Andelsbuch 8 Punkte 14:16 Tore