Dornbirner EC in Znojmo ohne Chance

Im ersten von zwei Auswärtsspielen an diesem Wochenende gastierte der Dorbirner EC beim HC Znojmo. Dabei wollten die Bulldogs mit einem Sieg einen Schritt in Richtung Tabellenmittelfeld machen. In der 7. Minute gingen die Bulldogs mit 0:1 in Führung – Fraser versenkte den Puck vom Bullykreis im Tor. In weiterer Folge legte Znojmo einen Gang zu, Dornbirn stand aber lange gut – bis kurz vor der ersten Pause, als Stehlik von der Blauen Linie den Ausgleich erzielen konnte.

Znojmo im 2. Drittel zu stark für Dornbirn

Der zweite Abschnitt stand dann ganz im Zeichen der Hausherren, die den Dornbirner EC von Beginn weg unter Druck setzten. Beroun (27.), Bartos (32./PP.) und Matus (38.) sorgten mit drei weiteren Treffern bis zur zweiten Pause für klare Verhältnisse.

Im letzten Abschnitt änderte sich nicht viel am Spiel – Znojmo kontrollierte die Partie und erhöhte in der 48. Minute durch Biro auf 5:1, was gleichzeitig den Endstand bedeutete – die Bulldogs aus Dornbirn kassierten somit die nächste Niederlage. Um morgen in Linz auf die Siegerstraße zurück zu kehren, muss sicherlich eine deutliche Leistungssteigerung her.