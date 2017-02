Dornbirner EC feiert Heimsieg gegen VSV

Nach dem Kantersieg bei Fehervar traf der Dornbirner EC am heutigen Abend in der Messehalle auf den VSV. Mit nur noch drei ausstehenden Spielen in der Qualifikationsrunde galt für beide Teams: Verlieren verboten! Das Momentum vor der Partie war eindeutig auf Seiten der Bulldogs, zudem konnten die Kärntner auswärts in der Qualirunde noch keinen einzigen Sieg feiern.

Frühe Führung der Gastgeber

Das Spiel begann dann ganz nach dem Geschmack der Hausherren, Häußle brachte sein Team bereits nach etwas mehr als zwei Minuten in Front. Platzer glich für die Gäste in der zehnten Minute aus, durch einen Shorthander von Schmidt (19.) gingen die Bulldogs aber mit einer Führung in die erste Pause. Nur kurz nach Wiederbeginn erhöhte D´Alvise in doppelter Überzahl auf 3:1, Verlic besorgte mit seinem Power-Play Treffer den 3:2-Zwischenstand nach 40 Minuten.

Strafenreiches Spiel

In einer Partie mit immens vielen Strafen war es schließlich Häußle, der die Dornbirner mit seinem zweiten Treffer des Abends erlöste (51.) und den 4:2-Endstand herstellte. Da Znojmo gegen Graz gewann, liegen die Schützlinge von Dave MacQueen nur noch drei Zähler hinter den zweitplatzierten Steirern, im Kampf um einen Play-Off Platz ist also für die Messestädter noch alles offen. Am Sonntag steht das wichtige Spiel gegen Znojmo auf dem Programm.

