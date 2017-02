Dornbirner Bürgermeisterin nach Skiunfall im Spital

“Ich fühle mich schon wieder besser und hoffe, am Freitag wieder nach Hause zu dürfen” wird die Dornbirner Bürgermeisterin von den VN zitiert. Die vierfache Mutter, Stadtoberhaupt seit 2013, kam während eines Skiurlaubs in Damüls am Dienstag zu Sturz und musste mit von der Pistenrettung geborgen werden.

Die ehemalige Landesrätin wurde ins Stadtspital Dornbirn gebracht und medizinisch versorgt. Bei dem Sturz zog sie sich neben einer Prellung der rechten Schulter auch am Kopf verletzt. Die Ärzte diagnostizierten bei Kaufmann eine schwere Gehirnerschütterung. Dabei entpuppte sich der Helm, den die Bürgermeisterin trug als Segen.

(red)

Die gesamte Ausgabe der “Vorarlberger Nachrichten” auf VN.AT.