Dornbirner EC kassiert nächste Pleite beim Tabellenführer Vienna Capitals

Nach der deutlichen Niederlage gestern in Graz ging es für die Bulldogs aus Dornbirn heute beim Tabellenführer, den Vienna Capitals, weiter. Die Wiener drückten die Gäste aus Dornbirn von Beginn weg in die Defensive und gingen in der 12. Minute durch Bauer mit 1:0 in Führung. Mit diesem Spielstand ging es auch in die erste Pause.

Im zweiten Abschnitt trauten sich die Gäste etwas mehr zu und wurden in der 34. Minute mit dem 1:1 durch DAlvise belohnt. Die Freude währte jedoch nur kurz. Ferland (35./36. PP) sorgte mit einem Doppelschlag für klare Verhältnisse. Im letzten Abschnitt kontrollierten die Capitals die Partie ohne große Probleme, kamen durch Rotter im Powerplay zum 4:1 und jubelten am Ende über den bereits 29. Sieg im 37. Saisonspiel. Die Dornbirner stehen in der EBEL-Tabelle weiterhin abgeschlagen auf dem vorletzten Rang. Am Sonntag, 1. Jänner, geht es zu Hause gegen den Villacher SV weiter.