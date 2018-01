Dornbirn Rohrbach: Brand in Zwischendecke sorgt für Großeinsatz der Feuerwehr

In den frühen Mittwochmorgenstunden wurde die Feuerwehr Dornbirn zu einem Einsatz in Rohrbach gerufen. Eine Zwischendecke war aus unbekannter Ursache in Brand geraten. Personen wurden keine verletzt.

Um etwa 2.30 Uhr wurde die Feuerwehr Dornbirn zu einem Einsatz nach Rohrbach gerufen. Kurz nach dem Eintreffen der Einsatzkräfte stellte sich heraus, dass es sich um einen Brand in einer Zwischendecke handelte.

Keine Personen im Haus Sofort betrat die Feuerwehr das Gebäude mit schwerem Atemschutz und klärte ab, ob sich Personen im Haus befanden. Dabei stellte sich heraus, dass sich keine Menschen im Wohnhaus aufhielten. Währenddessen wurde bereits mit der Brandbekämpfung von außen begonnen. Die Feuerwehr war mit rund 70 Mann im Einsatz.