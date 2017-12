Dornbirn nach Sieg in Zagreb EBEL-Fünfter

Der Dornbirner EC hat sich mit einem Sieg in Zagreb am Donnerstag den fünften Platz in der Erste Bank Eishockey Liga zurückgeholt. Die Vorarlberger fügten den Kroaten mit 5:2 die vierte Heimniederlage in Serie zu und verdrängten in der Tabelle Innsbruck. Die Haie mussten einen Tag nach dem 3:1 beim Tabellenführer Vienna Capitals eine 2:3-Niederlage bei AV19 Fehervar hinnehmen.

Dornbirn feierte im vierten Saisonduell mit Zagreb den dritten Sieg. Je zwei Treffer von Arniel (9., 26.) und Pance (41., 48.) sowie ein Tor von Sylvester (32. zum 3:0) verhalfen den “Bulldogs” zum sicheren Erfolg.

Innsbruck hatte Fehervar am Montag daheim im Penaltyschießen besiegt, doch den Ungarn gelang die Revanche. Nach vier Niederlagen in den jüngsten Duellen und gelang der erste Erfolg gegen die Haie auf eigenem Eis seit dem 1. November 2015 und nach vier Niederlagen. Fehervar ist als Neunter aber noch sechs Punkte vom sechsten Platz entfernt, der die direkte Viertelfinal-Teilnahme bedeutet.

Fehervar gelangen in dem von Innsbruck dominierten Schlussdrittel zwei Treffer zum 3:1 (46., 53.), den Anschlusstreffer schoss Spurgeon erst neun Sekunden vor dem Ende.