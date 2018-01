Dornbirn jubelt über wichtigen Heimsieg

Die Bulldogs aus Dornbirn feierten im Heimspiel gegen Fehervar einen hart erkämpften 3:2-Sieg in der Verlängerung.

Nach der knappen Niederlage am Freitag gegen Graz ging es für den Dornbirner EC heute mit dem nächsten Heimspiel weiter. Gegner dabei war Fehervar. Nach einer vorsichtigen Anfangsphase gelang den Gästen in der 12. Minute in Überzahl durch Hari das 0:1. Die Hausherren wurden durch diesen Treffer etwas aus dem Konzept gebracht und hatten bis zur ersten Pause keine Antwort. So ging es mit dem knappen Rückstand in die Pause.