Dornbirn gewinnt in Zagreb

Der DEC holt sich mit einem 5:2-Auswärtssieg in Zagreb drei wichtige Zähler.

Nach der knappen Niederlage in Villach ging es für den Dornbirner EC nur 24 Stunden später im letzten Spiel vor Weihnachten bei Medvescak Zagreb um wichtige Punkte. Nach 60 Minuten durften die Bulldogs erneut über drei Zähler in der kroatischen Hauptstadt jubeln.

Arniel erzielte die ersten beiden Treffer für die Truppe von Dave MacQueen (8. und 25.), Sylvester erhöhte noch vor der zweiten Pause vorentscheidend auf 3:0 aus DEC-Sicht (31.). Poyhonen gelang in Überzahl zwar das erste Tor für die Gastgeber (34.), gleich zu Beginn des letzten Abschnitts stellte Pance den alten Abstand aber wieder her (41.). Poyhonen verkürzte für Zagreb noch einmal im PowerPlay (43.), Pance besorgte mit seinem zweiten Treffer des Abends nicht nur die Entscheidung, sondern auch gleichzeitig den Endstand in dieser Partie.