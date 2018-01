Dornbirn gelingt erster Sieg des Jahres

Der Dornbirner EC gewinnt in Znojmo mit 6:2 und feiert den ersten Sieg im Jahr 2018.

Fraser brachte den DEC nach acht Minuten in Front, Gauthier erhöhte in Unterzahl sogar auf 2:0 aus Sicht der Gäste (14.). Noch im ersten Abschnitt verkürzte Biro im PowerPlay auf 1:2, im Mittelabschnitt traf Csamango vier Minuten nach Wiederbeginn zum 2:2-Ausgleich. Noch vor der zweiten Drittelpause stellten Arniel (34.) und Fraser (39.) in Überzahl den Vorsprung von zwei Toren für die Bulldogs wieder her.