Dornbirn Bulldogs setzen gegen Red Bull Salzburg den Blinker

Gestärkt durch den 4:3-Heimsieg gegen den EC-KAC müssen die Dornbirn Bulldogs am Sonntag im zweiten Teil des Heimspiel-Doppelwochenendes dem EC Red Bull Salzburg die Stirn bieten. Von breiter Brust kann bei den Vorarlbergern freilich noch keine Rede sein, dennoch haben Chris D’Alvise, der im elften Spiel zum ersten Mal das Tor traf, und Co. neues Vertrauen geschöpft.

Europäische Top-Mannschaft

Salzburg spielte zuletzt in der Mozartstadt gegen Wolfsburg groß auf, drehte das Spiel in den letzten drei Minuten zu ihren Gunsten, und mauserte sich unter die besten 16 Mannschaften Europas. Nach dem Ausscheiden der Vienna Capitals und dem EC-KAC hält Salzburg als einzige Mannschaft das österreichische Eishockey in der Champions Hockey League weiterhin im Spiel.

Auf die Bulldogs wartet auf jeden Fall der nächste heiße Tanz vor eigenem Publikum. „Salzburg spielt ein anderes Eishockey als Klagenfurt“, erklärt MacQueen, der Respekt vor den CHL-Teilnehmern zeigt. „Die Teilnahme an der Champions Hockey League hebt das Spielniveau der Mannschaften an“, so der kanadische Head Coach der Vorarlberger.

ERSTE BANK EISHOCKEY LIGA:

Sonntag, 15. Oktober 2017

Dornbirn Bulldogs – EC Red Bull Salzburg

Dornbirner Messestadion, 17.30 Uhr