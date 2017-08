Dornbirn: 24-Jährige beim Canyoning verletzt

Am Sonntagnachmittag nahm eine 24j-jährige Frau aus Bregenz als Teilnehmerin einer insgesamt sechsköpfigen Gruppe an einer Canyoningtour in der Kobelache/Merlins World teil. Sie sprang nach vorangegangener Anweisung des Guides in ein 1,8 Meter tiefes Wasserbecken in Wasser. Dabei sprang sie vermutlich zu senkrecht ins Wasser und prallte mit dem Fuß gegen einen Felsen unter Wasser. Sie zog sich dabei eine Knöchelverletzung zu und wurde vom Hubschrauber C8 geborgen.