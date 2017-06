Dorener Mittelschüler im Klimafieber

Doren (me) Die Schülerinnen und Schüler der Talenteschule Doren stellten bei ihrem Abschlussabend im bis auf letzten Platz gefüllten Gemeindesaal wieder einmal eindrücklich unter Beweis, welche herausragenden Talente in ihnen schlummern. Mitreißende Tänze, eine beeindruckende Akrobatik-Darbietung, eine Show der Robotik Gruppe und die Präsentation des neuen Wahlpflichtfaches „Schwimmen“ begeisterten im ersten Teil das Publikum.

Klima und Energie

Zusammen mit den Volksschulen Doren und Thal hat die Talenteschule in diesem Schuljahr an einem Klimaschulenprojekt teilgenommen. In Projekten wurden über das ganze Schuljahr hinweg Klima- und Energiethemen erlebnisorientiert in den Schulalltag integriert. In den verschiedenen Unterrichtsfächern wurde die Klimaproblematik thematisiert, es wurde Bewusstseinsbildung betrieben und die Kinder konnten in vielen Projekten praktische Erfahrungen sammeln. Zum Beispiel durften sie bei sehr vielen regionalen Betrieben schnuppern und mitarbeiten. Dabei erlebten sie hautnah, wie vor der eigenen Haustüre ökologisch und nachhaltig gewirtschaftet wird.

In einer beeindruckenden Präsentation durfte sich das Publikum ein Bild von der Jahresarbeit machen.

Klimamusical

Die Theatergruppe überraschte mit selbst produzierten humorvollen Klima-Videoclips. Als Höhepunkt des Abends wurde das Klimamusical „Eisbär, Dr. Ping und die Freunde der Erde“ aufgeführt. In dieser berührenden Geschichte konnten sich viele Schüler als Gesangs- und Schauspieltalente gekonnt in Szene setzen.