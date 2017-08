Doppler/Horst unterlagen Dalhausser/Lucena 0:2

Doppler/Horst müssen in die Zwischenrunde - © APA

Die Vize-Weltmeister Clemens Doppler/Alexander Horst spielen am Freitag beim World-Tour-Finale der Beach-Volleyballer in Hamburg in der Zwischenrunde um ein Viertelfinalticket. Den direkten Einzug in die Runde der letzten acht verpasste Österreichs Nummer-1-Duo am Donnerstag im sonstigen Tennis-Stadion am Rothenbaum durch eine 0:2-(-17,-19)-Niederlage gegen das US-Duo Phil Dalhausser/Nick Lucena.