Doppler/Horst und Seidl/Winter in Den Haag um Poolsieg

Zwei österreichische Herrenteams haben am Donnerstag beim World-Tour-Turnier der Beach-Volleyballer in Den Haag Hauptfeld-Auftaktsiege gefeiert. Clemens Doppler/Alexander Horst gewannen in Pool E gegen Maciej Rudol/Jakub Szalankiewicz (POL) 2:0 (17:18) und spielen am Freitag ebenso um den Gruppensieg wie Robin Seidl/Tobias Winter, in Pool H 2:0 (19,27) gegen Casey Patterson/Theodore Brunner (USA).