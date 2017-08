Doppler/Horst starteten mit Sieg ins Tour-Finale

Clemens Doppler/Alexander Horst sind erfolgreich in das World-Tour-Finale der Beach-Volleyballer in Hamburg gestartet. Die WM-Silbermedaillengewinner setzten sich am Mittwoch nach Satzrückstand in Pool A mit 2:1 (-18,17,13) gegen die Spanier Adrian Gavira/Pablo Herrera durch. Am Donnerstag warten um 14.00 Uhr die topgesetzten Phil Dalhausser/Nick Lucena, es ist das Duell um den Direktaufstieg.

In der Tabelle führen die US-Amerikaner Dalhausser/Lucena nach einem 2:0-Sieg über Gavira/Herrera, die nun bereits zwei Niederlagen erlitten haben. Die vier Gruppensieger ziehen ins Viertelfinale ein. Die Zweit- und Drittplatzierten spielen in einer ersten K.o.-Runde die restlichen vier Plätze in der Runde der letzten acht untereinander aus. (APA)