Doppler/Horst in Gstaad-Zwischenrunde ausgeschieden

Die Beach-Volleyballer Clemens Doppler/Alexander Horst haben beim Major-Turnier in Gstaad ihr Spiel in der Zwischenrunde verloren. Österreich bestes Duo musste sich am Samstag den Brasilianern Pedro Solberg/Gustavo Carvalhaes mit 1:2 (-11,19,-12) geschlagen geben und landete auf dem 17. Platz. Nun werden sich die ÖVV-Athleten eine Woche Pause gönnen und kein Turnier bestreiten.