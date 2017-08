Wie auch bei der WM unterlagen Doppler/Horst den Brasilianern - © APA

Die Beach-Volleyballer Clemens Doppler/Alexander Horst sind beim World-Tour-Finalturnier in Hamburg im Viertelfinale ausgeschieden. Die österreichischen Vizeweltmeister unterlagen am Samstag in der Neuauflage des WM-Endspiels den Brasilianern Evandro/Andre Loyola nach 41 Minuten 0:2 (-15,-20).