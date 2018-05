Doppeltes Gold und Bronze für Kristin Mathis

Die 13-jährige Götznerin Kristin Mathis holt beim Karate-Turnier zweimal Gold und einmal die Bronzene.

Beim ersten Qualifikationsturnier für die kommende WKF Youth League 2018 und die Nachwuchs-EM 2019, konnten sich die Vorarlberger Auswahl ausgezeichnet in Szene setzen. Das mit über 770 Sportlern aus 24 Nationen gespickte Turnier, mutiert zu einer großen Herausforderung für die Karatekas aus dem Ländle, bei der sie mit insgesamt 4 x Gold, 5 x Silber und 7 Bronzemedaillen ausgezeichnet in Szene setzten.

Allen voran ließ die 13-jährige Kristin Mathis vom KC Götzis ihr ganzes Talent aufblitzen. Sowohl in ihrer Kategorie Kumite U14 +50 kg, als auch in der Open Kategorie sicherte sie sich nicht nur souverän die Goldmedaille, sondern hatte auch ihre Gegner perfekt im Griff. In beiden Bewerben gab sie bei insgesamt 9 Begegnungen und 39 gewonnenen Trefferpunkte, jeweils nur einen Punkt ab!