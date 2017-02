Doppelt so viele Wahlkarten in Graz wie 2012 ausgestellt

Immer mehr Wahlberechtigte gehen nicht ins Wahllokal - © APA (Archiv)

Enorm angewachsen ist das Interesse an der Briefwahl in Graz. Für die Gemeinderatswahl am Sonntag wurden 13.626 Wahlkarten ausgegeben – das sind doppelt so viele wie im Jahr 2012 (6.643). Heuer wollten 6,11 Prozent der 222.856 Wahlberechtigten ein Wahlkarte. Die Frist zur Ausgabe endete am Freitag um 12.00 Uhr.