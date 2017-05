Doppelstaatsbürgerschaften: FPÖ übergab Daten an Ministerium

Rund 100.000 Namen sind auf Datenstick - © APA

Die FPÖ hat am Mittwochnachmittag einen Datenstick mit insgesamt rund 100.000 Namen von möglichen türkischen Wahlberechtigten in Österreich an das Innenministerium übermittelt. Das bestätigte das Ministerium auf Nachfrage der APA. Inwiefern die Daten tatsächlich auf Doppelstaatsbürgerschaften hinweisen, ist derzeit noch völlig offen.