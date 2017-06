Doppelstaatsbürgerschaften: 148 Personen werden überprüft

Von den 95.984 Namen auf der Liste vermuteter illegaler Doppelstaatsbürgerschaften, die im Mai 2017 von der FPÖ an Landesrat Erich Schwärzler übergeben wurde, haben 287 einen aktuellen Vorarlberg-Bezug. In der Zwischenzeit hat die zuständige Fachabteilung im Amt der Vorarlberger Landesregierung festgestellt, dass davon 139 Personen die türkische Staatsangehörigkeit haben und nicht österreichische Staatsbürger sind. Die restlichen 148 Personen, die als österreichische Staatsbürger geführt werden, werden nun von der Fachabteilung dahingehend geprüft, ob sie durch Wiederannahme der türkischen Staatsangehörigkeit zu “illegalen Doppelstaatsbürgern” wurden.

“Diese Prüfung gestaltet sich aufwändig, da mehrere Personen darunter sind, die in einem anderen Bundesland die österreichische Staatsbürgerschaft erworben haben. In den nächsten acht bis zehn Tagen soll der Sachverhalt für eine konkrete Einzelfallprüfung festgestellt sein”, so Landesrat Erich Schwärzler.

Doppelstaatsbürgerschaft nicht zwingend illegal

Doppelstaatsbürgerschaften in Österreich sind nicht grundsätzlich illegal. Kinder etwa, deren Eltern bei der Geburt des Kindes unterschiedliche Staatsbürgerschaften hatten, können unter bestimmten Bedingungen Doppelstaatsbürger sein. Illegal ist eine Doppelstaatsbürgerschaft im Regelfall nur dann, wenn nach Erhalt der Austro-Staatsbürgerschaft die ursprüngliche nicht zurückgelegt beziehungsweise wieder angenommen wird.

(VLK/Red.)