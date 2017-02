Doppelsieg für Larissa Burtscher

Dafür standen gleich zwei Rennen an einem Tag auf dem Programm – der Wintersportverein Nenzing sorgte für einen reibungslosen Ablauf der beiden Slalom-Durchgänge, herrliche Pistenverhältnisse und Sonnenschein taten ihr übriges für einen erfolgreichen Renntag. Apropos Erfolg: Am meisten freuen durften sich im Anschluss wohl Larissa Burtscher vom WSV Bludenz, sie konnte sich mit ihren Bestzeiten von 46.83 Sekunden und 49.49 Sekunden gleich zwei Mal die Tagesbestzeit bei den Mädchen sichern. Bei den Burschen hatte im sechsten Teilrennen des Walgau-Raiffeisen-Schülercup Jakob Meier vom WSV Nenzing in 48.81 Sekunden die Nase vorn, beim siebten Teilbewerb war Philip Stark vom SV Blons in 47.80 Sekunden schnellster.