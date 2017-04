Doppelsieg für Bludenzer Pfister in Hohenems

Tages-Doppelsieg für Wolfgang Pfister in HohenemsDer erstmals durchgeführte Lauftag „Schloss-Berg/Platz-Lauf“ der den Schlossberg-Lauf und den Stadtlauf zu einem Laufereignis vereint, hat mit Wolfgang Pfister einen Tages-Doppelsieger bei der Premiere. Er sicherte sich sowohl den Titel auf der selektiven Lauf „rauf und runter“ des Schlossbergs. Und als Draufgabe auch den Tagessieg beim Schlossplatz-Lauf über 5,8 km.

Der Schlossberg zeigte sich von seiner selektivsten Seite. Sehr rutschig, teils matschig und auf dem Schlossberg-Plateau sogar mit Schnee. Die neue Streckenführung überzeugte die 62 Teilnehmer/innen. Die ersten 8 Ausgaben führten jeweils nur auf den Schlossberg. Durch das neue Format war sowohl Start als auch Ziel am Hohenemser Schlossplatz. Die 3,5 km lange Strecke mit 235 Höhenmeter musste von jedem Athleten einzeln bestritten werden. Ein Taktieren war also nicht wirklich möglich. Hinter Wolfgang Pfister vom BLT Sparkasse Bludenz, der 16:49 Minuten benötigte, belegte der Hohenemser Felix Karu Rang zwei (17:22), Rang drei ging an Sepp Schneider (RLV Bregenzerwald, 17:39). Bei den Damen sicherte sich Isabell Markoc den Elite-Titel (13.44) vor Nadja Schneider und Annemarie Neuhauser. Die EUR 100,- Skinfit-Bergprämie auf den Schlossberg sicherten sich Wolfgang Pfister (10:02 min) und Simone Grafschafter (13:42).

Sportmittelschule Hohenems Markt sicherte sich Cineplexx-Extravorstellung

Rund 450 Kinder nahmen an den Kinderläufen im Stadtzentrum teil. Es waren sowohl Kindergarten-Kinder, Volkschüler und Mittelschüler am Start. Die Läufe wurden ohne Zeitnehmung durchgeführt. Jeder war ein Sieger und erhielt die verdiente Siegermedaille umgehängt. Einen kleinen Wettbewerb gab es dann doch. Jene Schule, die die meisten Teilnehmer, gemessen an der Gesamtschülerzahl stellte, erhielt einen Preis für die gesamte Schule, also auch für jene Schulkinder, die nicht mitlaufen konnten. Eine Extravorstellung im Cineplexx Hohenems. Das Rennen entschied die Sportmittelschule Hohenems Markt für sich. 155 Kinder, oder 43 % der Gesamtschülerzahl der Schule, waren beim Lauf dabei.

Den abschließenden Schlossplatz-Lauf über 8 Runden oder 5,8 km entschied ebenfalls Wolfang Pfister (20:37) für sich. Bei den Damen war Christina Berlinger (hellbau.powerteam 26:59) die Schnellste. Die Strecke konnte auch als 4er-Staffel absolviert werden. Hier waren in der Kategorie Herren und Mixed Hohenemser Teams die Schnellsten. Die Herren-Staffel der Auner Faschingszunft und die Mixed-Gruppe des Lauftreffs Hohenems sowie die Damen-Staffel vom Marathon-Team-Fußach gingen als Sieger hervor.

Am Schlossplatz „wurrlte“ es bei Kaiserwetter und Super-Stimmung. Eine tolle Werbung für den Laufsport in Hohenems. Der Termin für den nächsten Schloss-Berg/Platz-Lauf steht bereits fest: 28. April 2018.

Alle Ergebnisse auf www.schloss-berg-platz-lauf.at