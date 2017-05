Doppelsieg bei den Burschen

Bei den Burschen konnten sich die Vorarlberger gegen die Tiroler Alterskollegen vorerst durchsetzen. Die Wolfurter Simon Hinteregger/David Rinderer behielten im Finale die Oberhand gegen die Brüder Benjamin und Marco Halbeisen aus Feldkirch.

Bei den Mädchen bekamen es die Vorarlbergerinnen mit einer Armada aus dem Tirol und Salzburg zu tun. Und es bleibt den Rankweilerinnen Colien Kratzer mit Partnerin Chantal Überbacher vorbehalten, die Ländleehre mit einem zweiten Schlussrang zu retten. Der Sieg ging an die Tirolerinnen Jana Graf/Anna Lamprecht.

Der Rieder Strand wird beben

Am kommenden Wochenende (27. und 28. Mai) gastiert die Tour wieder in Ried im Oberinntal. Bei beiden Turnieren werden sich Teams aus Kärnten, Vorarlberg und Salzburg mit den Tiroler Paaren messen. Besonders gespannt ist man auf das Antreten der Rieder Mädchen Anabel File und Elena Hosp. Ihr erklärtes Ziel ist es, in Velden bei der internationalen Trophy dabei zu sein.