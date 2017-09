Doppelpack von Marcel Wolf brachte Wälder auf die Siegerstraße

Infobox: Schiedsrichter: SUPPER Andreas, LAZZARI Alex, BEDANA Alessio, CRISTELI Matthias

Zuschauer: 487 Personen Tore:

0:1 13:14 Wolf M. (Ban D. Kauppila)

0:2 28:44 Haidinger C. (Fussenegger, Hohenegg)

1:2 40:43 Sotlar J.

1:3 49:53 Wolf M. (Ban D. Wolf R.)

2:3 58:12 Felicetti L. (Duffy, Nyren) Strafen: Strafminuten ECB: 12

Strafminuten WSV: 6 Nächstes Heimspiel: Samstag, den 16.09.2017 um 19:30 Uhr gegen HDD Jesenice