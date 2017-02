Doppelmord und versuchter Mord im Bezirk Gänserndorf

Die Gattin des Täters überlebte schwer verletzt - © APA (Webpic)

Ein 36-jähriger Mann soll am Samstagabend in Deutsch-Wagram (Bezirk Gänserndorf) seinen 55-jährigen Vater und seine 52-jährige Stiefmutter mit einem Küchenmesser getötet haben. Danach soll der Mann mehrmals auf seine 38-jährige Gattin eingestochen haben, so die Landespolizeidirektion NÖ am Sonntag. Sie wurde schwer verletzt und musste notoperiert werden. Der Mann sitzt in Untersuchungshaft.