Doppelmord in Norwegen – Elf Jahre Haft für Teenager

Der Jugendliche aus Kristiansand im Süden Norwegens tötete demnach im Dezember 2016 auf einem Schulhof mit einem Messer einen 14-jährigen Buben und eine 48-jährige Frau. 28 Mal stach der damals 15-Jährige auf den Buben ein.

Als die Frau dem Opfer helfen wollte, attackierte der Jugendliche auch sie, mit 32 Messerstichen. “Seine Motivation für die beiden Morde ist völlig unverständlich”, hieß es in der Urteilsbegründung. Es bestehe ein hohen Maß an Wiederholungsgefahr. Das Berufungsgericht in Agder bestätigte damit das Urteil der ersten Instanz.

(APA/dpa)