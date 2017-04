Doppelmord-Anklage gegen Wiener Polizisten eingebracht

Demnach scheint es, als hätte der Beamte seiner Lebensgefährtin Claudia K. schon zwei Wochen vor dem inkriminierten Verbrechen nach dem Leben getrachtet. Auswertungen seiner Suchanfragen bei Google ergab, dass er bereits am 19. September nach “Genick brechen” suchte. Ein Versuch, die Frau zu erwürgen, schlug jedoch fehl, wie der Anklage zu entnehmen ist: “Am Nachmittag des 26. September wurde der Angeklagte erstmals handgreiflich (…).

Es war ein gemeinsamer Ausflug auf den Spielplatz geplant. Als sich Claudia zur Wohnungseingangstüre begab, griff sie der Angeklagte unvermittelt von hinten an und versuchte sie zu würgen. Claudia gelang es, den Angeklagten zu kratzen und ließ dieser sofort von ihr ab. Außer dem Schock und Schmerzen am Rücken erlitt Claudia keine Verletzungen.”

Die 25-Jährige verkannte die Situation völlig. Sie führte den Angriff ihres Freundes auf seine berufliche Überlastung zurück und ging von einem Burn Out oder einem Blackout aus. Um ihm zu helfen, wandte sich Claudia K. an den Sozialpsychiatrischen Notdienst und machte einen Termin für ihren Partner aus. Dieser besorgte sich laut Anklage währenddessen in einem Baumarkt eine Axt und Müllsäcke. Weiters überzeugte er seine Freundin, dass ihm psychologische Hilfe beruflich schaden würde. Statt am 1. Oktober zum Sozialpsychiatrischen Notdienst zu gehen, blieb er zu Hause und tippte folgende Begriffe in die Suchmaschine ein: “Schuss mit Kissen dämpfen”, “Kopfschuss”, “Kopfschuss Glock”, “Kopfschuss 9 mm”, “Kopfschuss Durchschuss”, “Kissen als Schalldämpfer”, “Hinrichtung durch Kopfschuss – was für ein Schadensbild”, “Ist eigentlich ein Schuss ins Herz gefährlicher oder der in den Kopf”, “In der Wohnung Schuss abgefeuert” und “Schussabgabe in der Wohnung”.

Am Abend, bevor er – der Anklage zufolge – aus einer Entfernung von wenigen Zentimetern auf seine Lebensgefährtin schoss, fuhr der Wiener Polizist in seine Dienststelle und nahm seine geladene Dienstwaffe an sich. . Für den 2. Oktober 2016 hatte er Claudia K. einen Ausflug mit dem gemeinsamen kleinen Sohn versprochen. Dass nichts daraus wurde, soll Claudia K. sehr mitgenommen haben.

Zunächst versuchte sie, den 24-Jährigen am Verlassen der Wohnung zu hindern. Als sie erkannte, dass sie ihn daran nicht hindern konnte, kamen ihr die Tränen – sie zog sich weinend ins Schlafzimmer zurück. In dieser Situation soll sich der Polizeibeamte entschlossen haben, “das Ganze nun zu Ende zu bringen”, wie Staatsanwältin Karina Fehringer in ihrer 20-seitigen Anklageschrift festhält:

Der Angeklagte holte nun die von ihm im mittleren oberen Teil des Schlafzimmerkastens versteckte Dienstwaffe heraus und bedeckte diese zugleich mit einem T-Shirt. Für Claudia blieben diese Handlungen unbemerkt, zumal sie völlig aufgelöst in ihren Polster weinte. Der Angeklagte ging sodann mit der durch das T-Shirt versteckten Waffe auf die rechte Seite des Bettes und setzte sich zum schluchzenden Opfer. Claudia bemerkte dies, bekam jedoch von der Waffe nichts mit, weil sich der Angeklagte hinter ihrem Rücken befand und ihr Blick abgewandt war. Sodann nahm der Angeklagte das T-Shirt von der Waffe, hielt diese in einem Abstand von wenigen Zentimetern an die rechte Schläfenregion des Kopfes und drückte ab.”

Claudia K. war sofort tot. Der Polizist soll die Tote gleich entkleidet haben. Dann zog er die Leiche ins Badezimmer, legte diese in Embryonalstellung in die Duschwanne, packte die blutige Kleidung in einen Müllsack und begann mit den ersten Reinigungsarbeiten im Schlafzimmer und Badezimmer. Im Anschluss versorgte er den 22 Monate alten Sohn und begab sich mit dem Kleinen dann zu einer Frau, mit der der Polizist seit Ende Juni 2016 eine Affäre unterhielt. Gemeinsam mit deren Kindern verbrachte man einen Nachmittag auf einem Spielplatz.

Am Abend setzte der Polizist die Beseitigung der Spuren fort. Er zerlegte das Schlafzimmerbett und reinigte dieses samt dem Lattenrost. Die blutige Matratze legte er verkehrt auf die andere Seite des Doppelbettes. Dann überzog der Mann das Schlafzimmerbett neu und warf das blutige Bettzeug samt der Kleidung der Toten in eine Mülltonne.

Offenbar machte sich der Polizist auch Gedanken, wie er die Leiche verschwinden lassen könnte. Er googelte nach folgenden Begriffen: “Wie trenne ich Kopf vom Körper”, “Leiche in Müllverbrennungsanlage”, “Wie könnte man am besten eine Leiche entsorgen”, “Leiche einmauern”, “Leiche verschwinden lassen: 6 Möglichkeiten”, “Salzsäure Leiche auflösen”.

Seinen 22 Monate alten Sohn soll der Polizist am 3. Oktober erwürgt haben, nachdem er diesem noch ein Frühstück zubereitet hatte. An sich hätte der Polizeibeamte an diesem Tag arbeiten müssen. Um 6.00 Uhr rief er jedoch bei seiner Vorgesetzten an und beantragte Pflegeurlaub, weil er mit seinem Sohn zum Arzt müsse.

Der Entschluss, auch den kleinen Buben zu töten, soll dem Mann der Anklage zufolge während der Nachtstunden gekommen sein. “Als das Kind gerade spielte, näherte sich der Angeklagte von hinten, erfasste dessen Hals und drückte so lange zu, bis Noah aufhörte zu atmen”, beschreibt die Staatsanwältin in ihrer Anklageschrift den Tötungsvorgang. Als Motiv für das Erwürgen des Kleinen hat der Polizist nach seiner Festnahme “Mitleid” genannt, weil dieser sonst ohne Mutter aufwachsen hätte müssen und sein Vater im Gefängnis gesessen wäre.

Währenddessen verstärkte die Mutter von Claudia K. ihre Bestrebungen, in Kontakt mit ihrer Tochter zu kommen. Am 2. Oktober reagierte diese nicht auf ihre Anrufe. Der Polizist täuschte der besorgten Mutter vor, Claudia K. wäre noch am Leben, und verschickte von ihrem Handy in deren Namen SMS. “Mir geht es nicht gut, ich will meine Ruhe”, schrieb er ihrer Mutter. Einer Freundin der Getöteten machte er vor, Claudia K. sei “zu Fuß mit Noah unterwegs”.

Die Freundin ließ sich allerdings nicht abschütteln. Sie verständigte die Polizei, machte sich auch auf den Weg zur Wohnung von Claudia K. und wartete das Eintreffen der Funkstreife ab. Vor der Wohnungstür und im Bereich des Lifts bemerkte die Freundin Blutspuren. Sie machte die anwesenden Polizisten auf die Blutspuren aufmerksam. Die Kollegen des 24-Jährigen taten diese der Anklage zufolge als “Nasenbluten” ab und schenkten ihnen keine weitere Beachtung.

Als die Wohnung aufgebrochen wurde, befand sich der Angeklagte im Keller, wo er die Leichen hin geschafft hatte. Niemandem fiel etwas Verdächtiges auf. Versuche, den Angeklagten telefonisch zu erreichen, schlugen fehl. Der Angeklagte “hatte den Plan, die beiden Leichen in Behältnisse zu verpacken, und überlegte, diese sodann zu einer Müllverbrennungsanlage bzw. einer großen Baustelle zu bringen”, so die Staatsanwältin in ihrer Anklage.

Gegen 16.00 Uhr erreichte seine unmittelbare Vorgesetzte den von der Bildfläche verschwundenen Beamten. Dieser machte er vor, er habe am Morgen einen Streit mit seiner Freundin gehabt und sie sei darauf mit dem gemeinsamen Sohn aus der Wohnung gegangen und verschwunden. Er selbst sei dann weggefahren. Dies erzählte er später auch der Mutter der Getöteten und seinen eigenen Eltern.

Am 4. Oktober 2016 erstattete er Abgängigkeitsanzeige und meldete sich krank, um sich den nach wie vor im Keller befindlichen Leichen annehmen zu können. Er verstaute diese in einem Koffer und einer Reisetasche und fuhr damit zu seinen Eltern in die Steiermark, wo er sie bei einem Erdwall ablegte.

Einem Beamten der Polizeiinspektion fielen Ungereimtheiten auf. Eine neuerliche Nachschau in der Wohnung wurde veranlasst, bei der die Blutspuren untersucht wurden. Ein Blutvortest ergab, dass es sich um menschliches Blut handelte. Daraufhin wurde am 7. Oktober eine Durchsuchung der Wohnung angeordnet. Auf der Rückseite der umgedrehten Matratze, am Lattenrost und im Badezimmer konnten nun Blutspuren gefunden bzw. mit einem Spezialmittel nachgewiesen werden.

Nachdem der Angeklagte, der sich zu diesem Zeitpunkt in der Steiermark befand, mit den Ergebnissen kontaktiert wurde, gestand er die Tötung seiner Freundin und seines Sohnes. Er gab den Kriminalisten den Ort an, an dem er die Leichen platziert hatte.

(APA)