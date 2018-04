Doppeljackpot im Lotto mit 2,4 Millionen Euro gefüllt

Zum zweiten Mal in Folge hat es beim Lotto am Sonntagabend keinen Sechser gegeben. Damit wartet am Mittwoch ein Doppeljackpot mit rund 2,4 Millionen Euro, teilten die Österreichischen Lotterien am Montag mit. Beim Fünfer mit Zusatzzahl gab es den zweiten Sologewinn in Folge. Ein Spielteilnehmer aus dem Mostviertel in Niederösterreich war per Quicktipp erfolgreich und gewann rund 125.800 Euro.

Bei LottoPlus tippte ebenfalls niemand die “sechs Richtigen”, in der nächsten Runde geht es um rund 250.000 Euro. Dafür gab es zwei Joker-Gewinner, beide gewannen über die Spieleseite win2day.at je rund 178.400 Euro.