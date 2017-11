Doppeljackpot beim Lotto - 2,9 Millionen Euro warten

Doppeljackpot beim Lotto: Am Mittwoch tippte erneut kein Spielteilnehmer den richtigen Sechser (1, 3, 6, 12, 16, 42; Zz. 40) , womit es am Sonntag um rund 2,9 Millionen geht, teilten die Österreichischen Lotterien am Donnerstag mit.

Zwei Spielteilnehmer aus Niederösterreich tippten einen Fünfer mit der Zusatzzahl und gewannen damit jeweils mehr als 63.500 Euro. Der Joker Dreifachjackpot wurde geknackt. Ein Niederösterreicher und ein Oberösterreicher hatten die richtige Joker Zahl auf ihren Wettscheinen und auch das “Ja” angekreuzt und gewannen jeweils rund 391.600 Euro.