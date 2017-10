Doppeljackpot bei “6 aus 45” bringt drei Millionen Euro

Zum zweiten Mal in Folge kein Sechser - © APA (Fohringer)

Die Lotto-Ziehung vom Mittwoch war die zweite in Folge, bei der es keinen Sechser gab. Damit geht es am Wochenende um einen Doppeljackpot mit rund drei Millionen Euro, berichteten die Österreichischen Lotterien am Donnerstag.