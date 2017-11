Doppelbogey im Finish warf Wiesberger in Sun City zurück

Ein Doppelbogey am letzten Loch hat den zuvor auf Par-Kurs gelegenen Bernd Wiesberger beim Golf-Turnier in Sun City (Südafrika) auf den 34. Platz zurückgeworfen. Nach einer 74er-Runde am Samstag hielt der 32-Jährige auf dem Par-72-Kurs des zweiten und vorletzten Finalturniers der Europa-Tour (7,5 Mio. Dollar) bei einem Gesamtsore von zwei Schlägen über Par (218).

Spitzenreiter Scott Jamieson benötigte zehn Schläge weniger. Der Schotte spielte am Samstag eine fehlerfreie 67er-Runde und verdrängte den Franzosen Victor Dubuisson (71) um einen Schlag von der Spitze.