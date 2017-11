Doping: Skeleton-Ass Tretjakow verliert Olympia-Gold

Das Internationale Olympische Komitee (IOC) greift weiter hart gegen russische Dopingsünder bei den Winterspielen in Sotschi 2014 durch. Vier Skeleton-Piloten sind am Mittwoch lebenslang für alle IOC-Wettbewerbe gesperrt worden, darunter Olympiasieger Alexander Tretjakow, dem sein Titel nun aberkannt wird.

Auch die Olympia-Dritte Jelena Nikitina, die ebenfalls ihre Medaille verliert, sowie die in Sotschi medaillenlos gebliebenen Maria Orlowa und Olga Potylizina gehören zum gesperrten Skeleton-Quartett. Der 32-jährige Tretjakow ist der zweite Olympiasieger von Sotschi nach Skilanglauf-Champion Alexander Legkow, der vom IOC sanktioniert wurde.

Damit sind inzwischen zehn russische Sportler wegen Doping-Manipulationen bei den Winterspielen in Russland gesperrt. Die Athleten haben mit den Sperren zugleich insgesamt sechs Medaillen, darunter zwei Goldene verloren. Der Chef des russischen Nationalen Olympischen Komitees, Alexander Schukow, sagte am Mittwoch, er gehe davon aus, dass die Sportler die Sperre beim Internationalen Sportgerichtshof (CAS) in Lausanne anfechten werden.