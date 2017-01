Donald Trump legt in Washington den Amtseid ab

"Trump-Day" in Washington - © APA (AFP/Getty)

Der künftige US-Präsident Donald Trump wird am Freitag in Washington seinen Amtseid leisten. Zeitgleich geht die Regierungszeit von US-Präsident Barack Obama zu Ende. Die Zeremonie wird traditionell zu Mittag, pünktlich um 12.00 Uhr Ortszeit (18.00 MEZ) vor dem Kapitol stattfinden. Am Nachmittag ist eine Parade geplant, an deren Spitze Trump das Weiße Haus erreichen wird.