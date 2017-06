“Don Carlo” an der Staatsoper: Domingo feiert Rollendebüt

Placido Domingo ist zu seinem 50-Jahr-Jubiläum sehr aktiv - © APA

Aktuell wird Placido Domingo im Theatermuseum mit einer Ausstellung zu seinem 50-Jahr-Jubiläum auf den Brettern der Wiener Staatsoper geehrt – und der 76-Jährige legt munter nach: Am Sonntag ist der Spanier in der Staatsoper in der Wiederaufnahme von Daniele Abbados Inszenierung von Giuseppe Verdis “Don Carlo” zu sehen – mit seinem Rollendebüt in der Bariton-Partie des Marquis de Posa.