Dominik Paris gewann Abfahrt in Kitzbühel – Mayer nur Achter

Dominik Paris feierte seinen dritten Sieg in Kitzbühel - © APA (AFP)

Der Südtiroler Dominik Paris hat wie im Jahr 2013 auf der Originalstrecke die prestigeträchtige Weltcup-Abfahrt in Kitzbühel gewonnen. Der 27-Jährige triumphierte am Samstag auf der Streif vor den Franzosen Valentin Giraud Moine (+ 0,21 Sek.) und Johan Clarey (0,33). Als bester Österreicher landete Super-G-Sieger Matthias Mayer (0,75) nur an der achten Stelle. Hannes Reichelt (0,82) wurde Neunter.