Dominik Abbrederis hält Vortrag über Indien-Reise

Der Rankweiler Dominik Abbrederis hält im Pfadfinderheim Rankweil einen Vortrag über seinen Aufenthalt in Indien.

Bauen mit Lehm in Indien

Dominik Abbrederis war mit BASEhabitat im Norden Indiens. Gemeinsam mit indischen Arbeitern sowie ArchitekturstudentInnen der Kunstuniversität Linz hat er in einem Zeitraum von 1,5 Jahren Wohnungen für leprakranke Menschen mit lokal vorhandenem Material wie Lehm und Bambus gebaut. In seinem Vortrag berichtet er über das Projekt in Indien sowie die Arbeit von BASEhabitat.